Frankrijk verliest ook mét Benzema en Mbappé en kan groepswinst vergeten

Frankrijk kan de finale van de Nations League niet meer halen. De wereldkampioen verloor in eigen huis van Kroatië, terwijl Denemarken met 2-0 won van Oostenrijk. Na vier wedstrijden staan de Fransen laatste in de poule met twee punten. Denemarken heeft negen punten en is in de resterende twee wedstrijden dus niet meer in te halen. Al in de vierde minuut begon de misère voor de Fransen. Na een tuimeling van de Kroatische spits Ante Budimir, hij kreeg een tikje op de hakken van verdediger Ibrahima Konaté, wees de scheidsrechter resoluut naar de stip. Sterspeler Luka Modric benutte de strafschop, via de handen van Mike Maignan. Maignan, die de voorkeur kreeg boven Hugo Lloris, veroorzaakte na een kwartier ook bijna een tweede strafschop. Hij kwam gevaarlijk uit met een tackle, maar scheidsrechter Orel Grinfeld uit Israël gaf niet opnieuw een penalty. In die fase werd het wat onvriendelijker, Matteo Guendouzi pakte geel na een elleboogstoot en ook de Kroaten lieten zich niet onbetuigd. Fluitconcert De Fransen creëerden nauwelijks kansen. Kort voor de pauze kregen Lucas Digne en Christopher Nkunku een mogelijkheid, maar ook zij konden niet voorkomen dat de thuisploeg met een fluitconcert de rust in ging.

Uitslagen en stand groep A1 - NOS

In de tweede helft mocht Aurélien Tchouaméni, die deze week voor 80 miljoen euro verkaste naar Real Madrid, invallen bij Frankrijk. Hij voegde meteen de broodnodige creativiteit toe, wat leidde tot mogelijkheden voor het superspitsenkoppel Kylian Mbappé en Karim Benzema. De sterspelers van de Fransen hadden deze keer wel een basisplaats gekregen, nadat ze in de vorige wedstrijd tegen de Kroaten op de bank waren begonnen. Frankrijk bleef in het restant van de wedstrijd flink druk zetten, maar ook de Kroaten bleven zo nu en dan gevaarlijk uit de counter. Gescoord werd er niet meer, al was Frankrijk in de slotfase nog dichtbij via invaller Antoine Griezmann en Konaté.

Kylian Mbappé was dreigend, maar kon het verschil niet maken - AFP

Kroatië nam op deze manier niet alleen een beetje wraak voor de verloren WK-finale van 2018, maar maakt ook nog kans om eerste te worden in de groep. De achterstand op Denemarken is maar twee punten, in de volgende wedstrijd ontmoeten de Kroaten en de Denen elkaar. Frankrijk moet proberen om degradatie naar de B-groep af te wenden tegen Oostenrijk, dat op vier punten staat na vier speelrondes. Wervelwind Terwijl de Fransen de eerste helft ploeterden, ging de koploper in groep A1, Denemarken, wervelend van start. Zonder Christian Eriksen, maar met Jonas Wind in de basis, namen de Denen al voor rust het heft in handen tegen Oostenrijk. Na dik twintig minuten kwam de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Joakim Maehle haalde achterlijn en bood Wind de gelegenheid om binnen te schieten.

Jonas Wind (rechts) zette de Denen op 1-0 - EPA