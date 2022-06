Rode Kruis plaatst tenten op terrein Ter Apel voor overnachting asielzoekers

Het Rode Kruis plaatst tien tenten op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal kunnen daarin veertig asielzoekers de nacht doorbrengen. De tenten worden geplaatst op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In eerste instantie blijven de tenten één nacht staan, zegt het COA: "Daarna zien we weer verder."

In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere azc's worden gebracht, zijn al tijdenlang bedden tekort. Regelmatig moeten asielzoekers daarom op stoelen slapen. Opvang in andere regio's blijkt niet genoeg om de problemen in Ter Apel op te lossen.

Per tent kunnen er vier asielzoekers slapen. Het Rode Kruis levert ook stretchers die in de tenten geplaatst worden. De tenten worden neergezet omdat naast alle bedden naar verwachting ook alle 130 stoelen vannacht bezet zijn, zegt het COA. Daarnaast zijn ook nog eens bijna honderd asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal.

Het is voor het eerst dat er tenten van het Rode Kruis op het terrein van het aanmeldcentrum zijn geplaatst. Eerder heeft de hulporganisatie op eigen initiatief wel tenten buiten het terrein geplaatst. Daar hoefden asielzoekers uiteindelijk geen gebruik van te maken.

Het COA liet in maart een grote paviljoentent plaatsen, die diende als eetzaal en recreatieruimte. Dat zag het COA als een noodgreep. De gemeente Westerwolde liet weten dat de tent illegaal was geplaatst, waarop het COA hem af moest breken.