Asielzoekers in Ter Apel brengen nacht door in tenten

Het Rode Kruis heeft gisteravond tien tenten op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel geplaatst. In totaal konden daarin veertig asielzoekers de nacht doorbrengen. Of de tenten allemaal vol waren, is niet duidelijk.

De tenten zijn geplaatst op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In eerste instantie blijven de tenten één nacht staan, zei het COA: "Daarna zien we weer verder."

In Ter Apel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voordat ze naar andere azc's worden gebracht, zijn al tijdenlang bedden tekort. Regelmatig moeten asielzoekers daarom op stoelen slapen. Opvang in andere regio's blijkt niet genoeg om de problemen in Ter Apel op te lossen.

Hier is te zien hoe de tenten werden opgezet: