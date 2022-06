Jonkies en veteranen van Oranjevrouwen hopen op Twents 'ubuntu' richting EK

Voordeel is dat Dijkstra al een paar speelsters kent van haar tijd bij Ajax en nu als speelster van FC Twente. "Ik ben heel goed opgevangen in de groep", zegt de 23-jarige verdediger.

"Ik denk zeker wel dat de dynamiek in de groep verandert", aldus Dijkstra. "Acht nieuwe, jonge meiden, dat is anders."

Het EK komt eraan voor de 'jonkies' en de 'veteranen' van de Oranjevrouwen. In Zeist slijpt bondscoach Mark Parsons, met nog ruim drie weken tot de openingswedstrijd in Engeland te gaan, aan de vorm van zijn flink verjongde selectie .

Beide jonge twintigers denken vooralsnog niet direct aan het opeisen van een basisplek. "Het zou mooi zijn als ik minuten mag maken of in de basis zou staan", zegt Dijkstra. "Maar komende wedstrijden zie ik het vanzelf, alles is mooi meegenomen."

Wellicht dat het Twents ubuntu - in de selectie zitten vijf speelsters van FC Twente - wordt geadopteerd door de Oranjevrouwen. Vivianne Miedema, die inmiddels bij de 'oudjes' hoort, is al te spreken over de 'jonkies' om haar heen. "Heel mooi. Ze hebben er veel zin in, veel energie en dat komt ook bij de rest van de groep aan."

"Het is alleen maar mooi om zo'n gemixte groep te hebben", zegt de 107-voudig international. "Dit is de eerste keer dat we langer bij elkaar zitten. Het is kijken hoe sommige meiden terugkomen: we hebben een aantal meiden die dit jaar niet heel veel hebben gespeeld, maar die wel heel belangrijk zijn voor ons team. Het is fijn dat die erbij zijn en vandaaruit kunnen werken naar het EK."

'Last minute switch'

De 25-jarige Miedema heeft een roerige periode met transfergeruchten achter de rug. De wereldtop lonkte. Barcelona, clubs in Frankrijk en Engeland. Maar eind mei besloot ze toch bij te tekenen bij Arsenal. Een "last minute switch".

"Ik ben 25 en wil kijken waar Arsenal nu heen gaat. En als ik dan alsnog een stap wil maken, dan heb ik daar nog alle tijd voor. Voor nu voelt het goed en ben ik blij dat ik volgend jaar nog in het Arsenal-shirt speel", zegt de topscorer van Oranje. "Ik hoop dat we volgend jaar prijzen gaan pakken en dan betekent dat meer dan met een andere club."