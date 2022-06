Nederlands model Xueli Abbing wordt Unesco-ambassadeur tegen discriminatie

In Nederland begon Abbing als jonge tiener aan een carrière als model. Naast haar modellenwerk maakte ze zich van het begin af aan sterk voor de positie van mensen met albinisme en probeerde ze stereotyperingen in de mode-industrie te bestrijden.

Abbing (17) werd op 3-jarige leeftijd geadopteerd uit China. Ze werd geboren met albinisme en te vondeling gelegd. Mensen met albinisme hebben geen of weinig pigment (melanine) in hun haar en huid. Ze zijn daardoor erg gevoelig voor licht en vaak slechtziend.

Het Nederlandse model Xueli Abbing is door Unesco aangesteld als ambassadeur in de strijd tegen discriminatie en racisme.

Drie jaar geleden sprak de NOS met de toen 14-jarige Abbing over haar prille modellencarrière en de stereotyperingen die er zijn over mensen met albinisme. "Ik ben net zo speciaal als iedereen."

Abbing werd vandaag, op de Internationale Dag van het Albinisme, op het hoofdkantoor van Unesco in Parijs officieel aangesteld als goodwill ambassador. "Het is een eer om een van de nieuwe ambassadeurs te zijn van Unesco in de strijd tegen racisme en discriminatie", zei Abbing in haar toespraak. "Mijn hoofddoel is bijdragen aan het beëindigen van de mythes en leugens die bestaan over albinisme."

In de functie van ambassadeur gaat Abbing zich verder inzetten voor de strijd tegen discriminatie. Ze zal deelnemen aan Unesco-acties waarmee internationaal aandacht zal worden gevraagd voor mensenrechten en de waardigheid van de meest kwetsbaren, in het bijzonder mensen met albinisme.

"Abbing wendt haar bekendheid aan om ervoor te zorgen dat albinisme, net als andere bijzondere kenmerken, niet meer als vloek wordt beschouwd", stelt Unesco in een verklaring. "Ze gebruikt haar ervaring om een boodschap van hoop te brengen en ze probeert haar verhaal in te zetten als inspiratiebron voor alle mensen die als anders worden gezien."