Philip Baker Hall (90), bekend van Boogie Nights en Seinfeld, overleden

In series had Hall voornamelijk gastrollen. De gastrol waarmee hij het meeste faam verwierf was in de comedyserie Seinfeld. Hall speelde daarin een doorgewinterde en ernstige bibliotheekdetective - Lt. Bookman - die op jacht was naar een boek dat lang geleden al teruggebracht had moeten worden. Het wordt door Seinfeld-fans gezien als een van de beste gastrollen in de befaamde serie.

Na zijn afstuderen werkte Hall eerst een tijdje als tolk voor het Amerikaanse leger in Duitsland, tot hij zich begin jaren 70 toelegde op acteren. Hij stond in het theater en op Broadway en speelde in vele tv-series, uiteenlopend van M*A*S*H en Miami Vice tot Modern Family.

Hall was een van de favoriete acteurs van de gerenommeerde Hollywoodregisseur Paul Thomas Anderson. Hij speelde onder meer in Boogie Nights, een psychologisch drama van Anderson uit 1997 dat werd genomineerd voor drie Oscars, en het alom geroemde Magnolia uit 1999.

De Amerikaanse acteur Philip Baker Hall, bekend van meer dan honderd gast- en bijrollen in tal van series en films, is op 90-jarige leeftijd overleden.

Zijn filmcarrière kwam pas echt van de grond nadat Anderson hem in 1993 had gestrikt voor de hoofdrol in Cigarettes & Coffee, de korte film die Anderson later uitbouwde tot zijn volwaardige regiedebuut Hard Eight. Hall is in die film een gokker op leeftijd die besluit een dakloze man onder zijn hoede te nemen. Voor die rol werd hij genomineerd voor een Independent Spirit Award, de prijs voor makers van onafhankelijke films.

Zijn vrouw Holly Wolfle Hall, waarmee de acteur ruim veertig jaar getrouwd was, zei tegen persbureau AP dat het tot een paar weken terug nog goed met hem ging. Hij heeft zijn laatste dagen in een "warme omgeving" doorgebracht. "Zijn stem was aan het eind nog net zo krachtig", zei ze.