VK mag asielzoekers uitzetten naar Rwanda, rechter wijst bezwaar af

Een vlucht met asielzoekers van het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda mag morgen doorgaan. Het gaat om de eerste vlucht in het kader van een omstreden asielplan, waarbij de Britten Rwanda betalen om asielzoekers op te vangen die via het Kanaal illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt.

Het Britse hof vindt dat de vlucht niet onwettig is. Daarmee volgt het hof een oordeel van een lagere Britse rechter van afgelopen vrijdag. Het beroep dat drie organisaties tegen die uitspraak aantekenden, mocht niet baten.

Of de vlucht daadwerkelijk plaats zal vinden, is nog maar de vraag. De bedoeling was dat ruim dertig asielzoekers met de eerste vlucht naar Rwanda gebracht zouden worden, maar daar zijn er nog maar acht van over, zeggen vluchtelingenorganisaties. In totaal hebben 130 mensen te horen gekregen dat ze in aanmerking komen voor uitzetting naar Rwanda.

Individuele zaken waarbij asielzoekers onder meer bepleiten dat hun mensenrechten niet gewaarborgd zijn in Rwanda zijn in een aantal gevallen wel succesvol. Een Iraanse voormalige politieman hoeft daarom bijvoorbeeld niet mee op de vlucht, schrijft The Guardian. Hij is naar eigen zeggen zijn leven niet zeker in Rwanda, omdat het land goede banden heeft met Iran.

Ontmoedigen mensensmokkel

De Britse premier Boris Johnson kondigde het plan om asielzoekers naar Rwanda uit te zetten aan in april. Hij zegt dat hij hiermee het verdienmodel van mensensmokkelaars wil ondermijnen, omdat de tocht over het Kanaal volgens hem wordt ontmoedigd met de dreiging van deportatie naar Rwanda.

Boris Johnson bij de aankondiging van het plan: