Als tennissensatie Van Rijthoven rust in hoofd vasthoudt, wordt hij geen eendagsvlieg

Kenners zijn het erover eens. Als Tim van Rijthoven de mentale rust die hij nu heeft vast kan houden, kan hij ook op andere ondergronden en buiten Nederland een hoog niveau halen. Want het talent heeft hij. "Hij klopt drie topspelers, zonder boven zichzelf uit te stijgen", zegt Raymond Knaap. Knaap en Van Rijthoven gaan ver terug. Toen Van Rijthoven als tiener in de kwartfinales van het jeugdtoernooi op Wimbledon stond, was Knaap zijn coach. Afgelopen jaar, tien jaar na het succes op het Londense gras, werkten ze weer samen. Knaap is sinds maart vorig jaar als tenniscoach verbonden aan tennisbond KNLTB. Zodoende ging hij weer een aantal keren met Van Rijthoven op reis. Knaap zag de progressie bij de 25-jarige tennissensatie en is dan ook niet verrast dat het er nu uitkomt. "Ik heb hem vorig jaar ook al zo goed zien spelen, maar dan verloor hij soms net op beslissende momenten. Maar hij kan zijn niveau beter vasthouden en is veel geduldiger geworden."

Kenners over Van Rijthoven en mannentennis: 'Enorme, luxe, weelde: heerlijk!' - NOS

Ook tenniscommentator Marcella Mesker denkt dat het mentale aspect de voornaamste reden voor zijn succes is. "Hij is hartstikke goed. Zijn service, zijn fysiek. Dat tennis heeft hij altijd gehad. Maar nu zit het in zijn koppie ook goed." Jacco Eltingh, technisch directeur van de tennisbond, is benieuwd of Van Rijthoven zo goed blijft presteren. "Hoeveel constante factor blijft er na deze week over? Dit is in Nederland, in Brabant. Met zijn team en zijn familie dichtbij. Als hij dit blijft doen, dan gaan de resultaten komen en kan hij een hoge ranking vasthouden." De bal ligt bij Van Rijthoven zelf. "Hij kan de druk wel aan, maar het gaat om wat hij van zichzelf verwacht", zegt Knaap. Volgens zijn oud-coach legde Van Rijthoven zichzelf altijd veel druk op, maar maakt hij goede stappen. Daarbij wordt hij geholpen door zijn huidige vaste coach, Igor Sijsling.

Tenniscoach Raymond Knaap - ANP

Het spel van Van Rijthoven komt goed uit de verf op gras, maar dat wil niet zeggen dat hij niet op andere banen uit de voeten kan. "Hij heeft het in zich om ook op andere ondergronden goed te presteren", zegt Mesker. Knaap zegt dat Van Rijthoven op alle snelle banen uit de voeten kan, "maar in de kwalificatie van Roland Garros (gravel) was hij met warm en droog weer ook goed". Laatbloeiers Dat Van Rijthoven nu komt bovendrijven voor het grote publiek, is zijn eigen verdienste, maar heeft ook te maken met het beleid vanuit de tennisbond, zegt technisch directeur Eltingh. "We hebben een programma en daarbinnen maken de Nederlandse mannen elkaar beter." Zo trainen Botic van de Zandschulp (29ste op de wereldranglijst) en Tallon Griekspoor (61) geregeld samen met andere Nederlandse spelers in het tenniscenter Amstelveen.

Van Rijthoven (r) wint de finale van het enkelspel op het NK in 2019 van Van de Zandschulp (l) - ANP

Dat samen trainen en van elkaar leren werkt, ziet ook Knaap, die de verrichtingen van Van Rijthoven op televisie zag omdat de coach met Jesper de Jong in Engeland zit voor een toernooi. De mannen inspireren elkaar ook. "Als je ziet wat een boost die prestaties van Tim geven aan andere jongens, dan is dat mooi om te zien." Ondanks twee spelers in de top-100 - en met Van Rijthoven op de rand daarvan - is Eltingh ook (zelf)kritisch. Het valt ook hem op dat de Nederlandse tennissers pas rond hun 25ste doorbreken. Relatief laat. "Dus we moeten werken aan een makkelijkere overgang vanuit de jeugd", aldus Eltingh.