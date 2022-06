Brits wetsvoorstel ingediend om Brexit-afspraken Noord-Ierland eenzijdig te wijzigen

De Britse regering heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee afspraken uit het Brexit-akkoord met de Europese Unie over handel met Noord-Ierland eenzijdig aangepast kunnen worden. De EU heeft bij monde van Eurocommissaris Maros Sefcovic ontstemd gereageerd op het Britse wetsvoorstel. Er wordt niet opnieuw onderhandeld met het Verenigd Koninkrijk, zo liet Sefcovic weten op een persconferentie.

De precieze inhoud van het wetsvoorstel, dat door buitenlandminister Liz Truss is ingediend in het Britse parlement, is nog niet bekend. Aangenomen wordt dat het wetsvoorstel het makkelijker maakt voor Britse bedrijven om producten naar Noord-Ierland te sturen.

Noord-Ierland-protocol

De EU en het Verenigd Koninkrijk kwamen destijds het Noord-Ierland-protocol overeen. Dat houdt in dat Noord-Ierland na de Brexit de handelsregels van de Europese interne markt blijft volgen. Daarmee blijft het met één been in de EU. Tegelijkertijd werd afgesproken dat er geen landsgrens komt tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland, dat zou een opleving van geweld in Noord-Ierland moeten voorkomen. Daardoor kwam de grens in zee te liggen.

Maar dat is Noord-Ierse unionisten een doorn in het oog, omdat er sindsdien allerlei beperkingen gelden voor handel tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk en het Noord-Ierland van de rest van het Verenigd Koninkrijk zou afsnijden.