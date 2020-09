Trump: nog geen bewijs gezien voor vergiftiging Navalny

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij nog geen bewijs heeft gezien dat de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd. "Ik weet niet precies wat er is gebeurd. Ik vind het tragisch, het is vreselijk, het had niet mogen gebeuren", zei Trump tijdens een persconferentie.

"We hebben nog geen bewijs gehad, maar ik zal ernaar kijken", aldus de president. "Ik vind het wel interessant dat iedereen het steeds heeft over Rusland, terwijl juist een land als China veel meer aandacht verdient."