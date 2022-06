Netbeheerders willen dat overheid aan 'energieplanologie' gaat doen

Netbeheerders willen dat de overheid ingrijpt om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat nieuwe bedrijven voorlopig geen aansluiting kunnen krijgen in de provincies Limburg en Noord-Brabant. Eerder al waren er problemen in Friesland en Drenthe met de afvoer van elektriciteit van windparken en weilanden met zonnepanelen. Ook in sommige delen van Amsterdam kunnen nieuwe bedrijven geen aansluiting krijgen.

"Niet alles kan overal meer. We moeten aan de slag met 'energieplanologie'," zegt Hans-Peter Oskam van Netbeheer Nederland, de overkoepelende organisatie van netbeheerders in Nederland. Nu Nederland en Europa de klimaatdoelen hebben aangescherpt en bovendien vanwege de oorlog in Oekraïne versneld af willen van Russisch gas, moet er haast worden gemaakt met de zogenoemde elektrificatie van het Nederlandse energiesysteem.

Tot nu toe voerde de overheid weinig regie over de plekken waarop wind- en zonneparken worden aangelegd. Met als gevolg dat de elektriciteit van de nieuwe duurzame energie niet altijd kan worden afgevoerd. Ook als grote bedrijven besluiten om over te schakelen van gas op elektriciteit is het net hier niet altijd op voorbereid. Netbeheerders willen daarom duidelijkheid van de overheid hoeveel elektriciteit er opgewekt gaat worden en waar die moet worden afgenomen.

Zo moet de industrie volgens de netbeheerders duidelijker aangeven hoeveel elektriciteit ze in toekomst wil afnemen. Dat is bepalend voor de infrastructuur die landelijk netbeheerder Tennet en de regionale netbeheerders aan moeten leggen. Het gaat om vele miljarden aan elektriciteitskabels, transformatorhuizen op land en transformator-platforms op de Noordzee, die in korte tijd moeten worden aangelegd. Dat vergt geld en mankracht die in beperkte mate aanwezig zijn.

Particulieren

Ook voor particulieren is het goed aansluiten van vraag en aanbod van belang. Vanwege de enorme toename van zonnepanelen op woonhuizen, kan ook die energie niet altijd worden afgenomen vanwege capaciteitsproblemen op het net. Ook de populariteit van elektrische auto's kan tot problemen leiden, als een hele straat tegelijkertijd de elektrische auto probeert op te laden.

Het kabinet moet harde keuzes maken volgens de netbeheerders. Dat moet er toe leiden "dat niet ieder bedrijf zich meer zomaar ergens vrijblijvend kan vestigen", aldus Oskam. Minister Rob Jetten voor Energie en Klimaat zegt zich te herkennen in de analyse van de netbeheerders. "Ik onderschrijf dat belasting en benutting van de infrastructuur een grotere rol moet spelen in de afwegingen ten aanzien van subsidie, normering en prikkels. "Aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.