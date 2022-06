Leknessund bekroont vlucht met ritzege, al heeft juichende Bettiol dat even gemist

Andreas Leknessund heeft in de Ronde van Zwitserland de tweede rit op zijn naam geschreven. De 23-jarige Noor van Team DSM ontsnapte op de slotklim en kwam solo aan. Al had het peloton, dat 38 seconden later over de meet kwam, dat even gemist.

Leknessund kwam zeven tellen tekort om Stephen Williams, de verrassende winnaar van zondag, uit de leiderstrui te helpen.

Restant kopgroep

De etappe over 198 kilometer van Küsnacht naar Aesch bevatte één klim van de derde categorie en twee van de tweede. Aan de laatste, de Challpass (tweede categorie), begon een kopgroep van zes, het restant van tien vroege vluchters.

Leknessund, die onderweg aan twee tussensprints zes bonificatieseconden overgehouden had, ging er al snel vandoor en had, met alleen nog de afdaling richting de streep nog voor de boeg, op de top een voorsprong van iets meer dan een minuut.

De zege van de Europees kampioen tijdrijden bij de junioren in 2017 kwam niet in gevaar, al reed het peloton achter hem volle bak door. Daar dachten ze voor de overwinning te strijden. Alberto Bettiol kwam 38 seconden na Leknessund juichend over de streep, maar de voormalig winnaar van de Ronde van Vlaanderen had de fout al snel door.