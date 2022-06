Opnieuw ruim 4 miljoen Kroondomein-subsidie voor koning, ondanks striktere regels

Koning Willem-Alexander krijgt de komende vijf jaar 4,5 miljoen euro subsidie voor het beheer van het Kroondomein Het Loo op de Veluwe. Dat geld is toegekend voor het deel van het natuurgebied dat het hele jaar open is voor het publiek, schrijft minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) aan de Tweede Kamer.

Volgens de subsidieregels is het voortaan niet meer mogelijk om financiële steun aan te vragen voor het beheer van natuurgebieden die niet het hele jaar toegankelijk zijn voor het publiek. Meer dan de helft van het Kroondomein (3400 hectare) wordt in het najaar afgesloten. Officieel is dat om het gebied rust te gunnen, maar het is ook bekend dat de koninklijke familie er dan jaagt.

Willem-Alexander is economisch eigenaar van het Kroondomein. Hij kreeg de afgelopen vijf jaar 4,8 miljoen euro subsidie voor het beheer. Dat hij nu voor een veel kleiner gebied bijna net zo veel subsidie krijgt, komt doordat de vergoedingen enorm zijn gestegen, schrijft Van der Wal. Ook is er rekening gehouden met de inflatie.

Bezwaar

De stichting Faunabescherming heeft bezwaar ingediend bij het ministerie tegen de subsidie die de koning de afgelopen vijf jaar kreeg. Volgens de actiegroep is dat niet volgens de regels gegaan en moet de koning de miljoenen terugbetalen.

Van der Wal moet nog reageren op dat bezwaar. De hele zaak kan leiden tot een juridische procedure, blijkt uit de brief van de minister.