Van Gaal heeft geen spijt van woordkeuze 'oude troep' en maakt werk van penalty's

Louis van Gaal noemde De Kuip zondag na afloop van het Nations Leagueduel met Polen "oude troep". Twee dagen later staat hij nog achter die woorden. "Dat is niet om Feyenoord te vernederen, de faciliteiten voor de technische staf en medische staf zijn gewoon niet goed." Op de vraag of zijn kwalificatie misschien niet wat hard geformuleerd was, was de bondscoach van het Nederlands elftal duidelijk. "Nee, want het is oude troep. Het spijt me. Dat is gewoon zo." Nog één wedstrijd Het Nederlands elftal sluit dinsdag in Rotterdam een drukke Nations League-periode af met de wedstrijd tegen Wales. Het was een intensieve tijd voor Van Gaal en zijn spelers, die na een lang seizoen toe zijn aan een welverdiende vakantie.

Tot nu toe mocht alleen Virgil van Dijk, die anderhalve week geleden nog wel meespeelde tegen België, vervroegd op vakantie. "Ik heb overwogen spelers naar huis te sturen, maar heb dat uiteindelijk niet gedaan." "Maar dat een aantal spelers op hun laatste benen loopt, zie ik ook", zei Van Gaal, die opnieuw de gretigheid van het schaduwelftal op de training prees. "Daar nemen we maatregelen door ze uit trainingen te laten of een extra behandeling te geven." Strafschoppen Voorafgaand aan de training nam Van Gaal de tijd om het belang van het oefenen op strafschoppen te onderstrepen. "Dat heb je gezien bij ons. Anders hadden we in de finale gestaan en waren we nu wereldkampioen geweest." Van Gaal doelt daarmee op de halve finale van het WK in 2014, toen Oranje na penalty's werd uitgeschakeld door Argentinië. De bondscoach ziet graag dat de spelers bij hun clubs blijven oefenen op strafschoppen.

"Ze moeten de visie volgen die wij hebben aangegeven bij ze. Dat is niet mijn visie, maar het is de visie van wetenschappers. Dat is helemaal onderzocht in opdracht van de KNVB. Professor Tim zit achter dat plaatje. Het wordt minder een loterij dan." Cillessen, Janssen en De Ligt Van Gaal wilde zo min mogelijk prijs geven over de opstelling tegen Wales, maar verklapte wel alvast dat Jasper Cillessen, Vincent Janssen en Matthijs de Ligt zouden spelen. Laatstgenoemde is ook de aanvoerder, de vierde al in vier wedstrijden. Op de conclusie van verslaggever Jeroen Stekelenburg dat de andere drie aanvoerders (Memphis Depay, Stefan de Vrij en Virgil van Dijk, die al met vakantie is) daarom niet zullen spelen, moest Van Gaal glimlachen. "Ik heb al eerder gezegd, jij bent zo'n slimme interviewer. Ik denk dat het zo is." Bekijk hieronder het interview met Matthijs de Ligt.

