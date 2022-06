Podcast De Dag: waarom het Groningse gasdossier schimmig blijft

Eind deze maand begint de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. NOS-redacteuren Reinalda Start en Heleen Ekker maakten in aanloop daarnaartoe een vijfdelige podcastserie over dit complexe dossier, dat zij beiden al tien jaar volgen. Zelden, vertellen ze in podcast De Dag, hebben ze zoveel schimmigheid meegemaakt rondom een onderwerp.

Hoewel ze in tien jaar tijd al veel verhalen hebben gehoord en gezien, werden ze tijdens hun zoektocht naar antwoorden opnieuw getroffen door de verhalen die ze tegenkwamen. Verhalen van inwoners uit de aardbevingsgebieden, maar ook van bijvoorbeeld onderzoekers naar wie niet werd geluisterd. In de podcast zetten ze uiteen hoe een kluwen aan grote belangen en geheime afspraken maakt dat nog altijd niemand echt grip weet te krijgen op het Groningse aardbevingsdossier.

