Storingen bij hogescholen en universiteiten kwamen door verlopen testaccounts

Internetstoringen die vanochtend werden gemeld bij veertig onderwijs-en onderzoeksinstellingen in Nederland door problemen bij roamingdienst Eduroam blijken zich toch niet te hebben voorgedaan.

De lijst met actuele storingen waarnaar verwezen werd, is een lijst van test-gastaccounts, bedoeld voor technische beheerders van instellingen. Zij kunnen hiermee de werking van die accounts controleren. Het komt regelmatig voor dat deze accounts verlopen, legt Eduroam-experts Paul Dekkers uit, maar dan worden ze als storing aangegeven in de lijst.

"Het gaat hier veelal om verouderde accounts. Zo is bijvoorbeeld één instelling in fusie waardoor het account verouderd is, zegt Dekkers. De storingen uit de lijst vertegenwoordigen daarom niet actieve storingen binnen de instellingen. "Het is het overwegen waard om per storing te benoemen wat er feitelijk aan de hand is, om misverstanden in de toekomst te voorkomen."

Eduroam biedt wifi-internettoegang in onder meer het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs in Nederland. Hiermee kunnen onderzoekers, docenten en studenten toegang tot het netwerk krijgen als ze een bezoek brengen aan een andere instelling dan waar ze zelf werken of studeren.