Storingen bij hogescholen en universiteiten door problemen roamingdienst

Door problemen met de internationale roamingdienst Eduroam hebben veertig onderwijs-en onderzoeksinstellingen in Nederland last van storingen. Het is niet duidelijk waar de problemen door veroorzaakt worden.

Uit een lijst met actuele storingen zijn onder meer de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Radboud Universiteit in Nijmegen opgenomen.