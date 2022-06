'Te expliciete foto' die eerder verplaatst werd beklad in Almere

In Almere zijn enkele foto's van de Pride Photo-tentoonstelling met verf beklad. Vorige week werd een van de foto's al verplaatst, omdat het beeld te expliciet zou zijn.

Ook de verplaatste foto, gemaakt door fotograaf Prins de Vos, is beklad. Het gaat om het beeld van een naakte transgender man, met een gouden lint half voor het geslachtsdeel.

De tentoonstelling werd afgelopen vrijdag geopend en staat op de stoep voor het WTC in Almere. Meteen na de opening liet de gemeente de volgorde van de foto's veranderen.

Inclusie-wethouder Froukje de Jonge (CDA) vond bij nader inzien een foto, ook gezien de locatie, te expliciet. De foto was te zien naast een aangegeven looproute tussen het station en het WTC. Dat paneel is ergens anders in de tentoonstelling gezet zodat het minder "in your face" is, aldus de wethouder.

Hein-Jan Keijzer van de fototentoonstelling zegt bij Omroep Flevoland aangifte te doen van de vernieling. "We zijn als organisatie wel verrast over de ophef in de stad. Almere geeft aan dat het de trans-hoofdstad is van lhbtiq+ maar dat moet geen lege huls zijn. Wij dachten dat deze tentoonstelling een aanleiding zou zijn voor een goed gesprek, in de praktijk blijkt dat de tolerantie in de stad minder hoog is dan dat wij hadden gehoopt."

In mei was de tentoonstelling in Vlissingen, waar ook enkele foto's werden beklad.