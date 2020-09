Kroegruzie loopt uit op steekpartij in Wezep, vijf gewonden

In het Gelderse Wezep zijn vijf mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie begon in een café aan de Zuiderzeestraatweg en ging op straat verder. Daarbij is ook gestoken.

Twee slachtoffers hebben steekwonden, de anderen hebben andere verwondingen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar. De slachtoffers zijn vier mannen uit Wezep (18, 20 en twee van 21) en een 45-jarige man uit Kamperveen.

Een 34-jarige man uit Hattem is aangehouden in verband met de steekpartij. De politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. Op Twitter roept de Gelderse politie getuigen op om zich te melden.