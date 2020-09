In het Gelderse Wezep zijn vier mensen gewond geraakt bij een vechtpartij. De ruzie begon in een café aan de Zuiderzeestraatweg en werd op straat voortgezet. Daarbij is ook gestoken.

Twee slachtoffers hebben steekwonden, de anderen hebben andere verwondingen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand is in levensgevaar.

Een politiewoordvoerder zegt dat er nog geen aanhoudingen zijn verricht. "Het onderzoek is in volle gang en getuigen worden gehoord."