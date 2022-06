Coronaplan kabinet: sectoren moeten algemene maatregelen voorkomen

Ingrijpende algemene coronamaatregelen zoals een lockdown moeten worden voorkomen met specifieke maatregelen per sector. In de langetermijnstrategie van het kabinet staat dat bijvoorbeeld het onderwijs, de horeca en de reisbranche zelf plannen moeten maken om een nieuwe besmettingsgolf te voorkomen.

"Het is in het belang van de sectoren zelf om zich met maatregelen voor te bereiden op scenario's waarin het virus oplaait", schrijft het kabinet. In een toelichting zei minister Kuipers van Volksgezondheid dat de kans "zeer reëel" is dat er na de zomer weer miljoenen Nederlanders besmet raken.

Spatschermen en looproutes

Verschillende sectoren moeten vooral inzetten op maatregelen om virusverspreiding te voorkomen, zoals hygiëneregels en ventilatie. "Door het treffen van preventieve maatregelen, kunnen we het virus hopelijk op tijd voldoende remmen", schrijft het kabinet. Als dat niet voldoende blijkt, komen bijvoorbeeld gezondheidschecks van bezoekers, spatschermen en looproutes in beeld.

Maar het kabinet sluit "in uitzonderlijke situaties" het gebruik van het coronatoegangsbewijs niet uit. "Het kabinet blijft hierover in gesprek met de sectoren en zal de juridische grondslag van het ctb onderzoeken", staat in het plan. Het coronatoegangsbewijs is onlangs uit de tijdelijke coronawet gehaald, omdat er steeds meer weerstand tegen kwam.

Het is de bedoeling dat er de komende maanden "maatregelenladders per sector" komen. Het kabinet waarschuwt dat bij een echte grote opleving van het virus alsnog kan worden afgeweken van de sectorspecifieke plannen. "Als er sprake is van een zwart scenario, kunnen verdergaande maatregelen onvermijdelijk zijn."

Onbekend verloop

Of dat nodig is, hangt grotendeels af van het virus. Op dit moment is een coronavariant dominant die relatief weinig ziekmakend is. Dat kan bij een volgende variant weer heel anders zijn, erkent het kabinet. "De opkomst van nieuwe virusvarianten heeft ons geleerd dat we ons moeten voorbereiden op een onbekend verloop van de epidemie."

Minister Kuipers zegt dat het kabinet beperkende maatregelen bij een nieuwe coronagolf niet kan uitsluiten, het uitgangspunt is wel om sectoren zo lang mogelijk open te houden: