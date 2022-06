Technisch directeur Roskam vertrekt na de zomer bij de Atletiekunie

De Atletiekunie moet op zoek naar een nieuwe technisch directeur. De 64-jarige Ad Roskam vindt het na acht jaar tijd om een punt achter zijn werkzaamheden te zetten, bevestigt hij aan de NOS.

Eerder werd al duidelijk dat ook hoofdcoach Charles van Commenée (63) vertrekt bij de Atletiekunie.

Onder leiding van Roskam en Van Commenée vierden Nederlandse atleten grote successen de laatste jaren. Op de Olympische Spelen van Tokio, afgelopen jaar, werden maar liefst acht medailles behaald, waaronder twee gouden voor Sifan Hassan.

Drukke zomer voor de boeg

Roskam en Van Commenée staan nog aan het roer bij de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse Eugene (15-24 juli) en de EK in München (15-21 augustus) komende zomer. Wie het tweetal bij de Atletiekunie gaat opvolgen, is nog niet bekend.