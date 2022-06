Van Gerwens uitpuilende dartskalender: 108 duels in 10 landen en 134 dagen

Altijd maar gooien. Van Praag tot Glasgow en van Zwolle tot New York. Over z'n Air Miles hoeft darter Michael van Gerwen zich geen zorgen te maken. De reis van vandaag gaat naar Berlijn, waar hij zijn zesde Premier League-titel hoopt te pakken, alvorens hij onder het mes moet. Daarmee komt er voor Nederlands beste darter een noodgedwongen pauze in zijn moordende schema. Ga maar na: in de afgelopen 134 dagen - vanaf het moment dat het seizoen eind januari begon met The Masters - tot nu, speelde Van Gerwen 108 duels, verdeeld over 49 speeldagen in tien verschillende landen.

Premier League Finals, na het WK de meest prestigieuze titel in darts Na zestien speelrondes heeft Michael van Gerwen (nummer drie van de wereld) de topvier van de Premier League gehaald. In Berlijn speelt hij vanavond in de halve finales tegen James Wade. De winnaar speelt in de finale tegen Joe Cullen of regerend kampioen Jonny Clayton. De titel levert ruim 320.000 euro op.

De sport heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. Het is de Engelse kroegsport al decennia ontgroeid. Tegenwoordig vinden de topdarters zichzelf terug op billboards door New York. Het is het succes van de bond PDC. Tegelijkertijd kan het succes ook een valkuil worden. Er wordt roofbouw gepleegd op de topspelers, onder wie drievoudig wereldkampioen Van Gerwen. Doordeweeks een speelavond in de Premier League, in het weekend weer een ander toernooi. En dat ongeveer het hele jaar door. "Het is inderdaad een volle kalender en ik ben veel van huis", geeft Van Gerwen toe. "Maar dat komt ook door mezelf."

De dartsagenda van Michael van Gerwen de laatste anderhalve maand - NOS

Je hebt in het darts toernooien die meetellen voor de wereldranglijst en toernooien die dat niet doen. Dat zijn invitatietoernooien, zoals de Premier League en de World Series: zes internationale toernooien in landen als Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. "Als ik daar niet wil spelen, ben ik daar vrij in", legt Van Gerwen uit. "Het wordt me niet in dank afgenomen, maar ik heb die keuze wel." Waarom hij dan toch zo goed als alles speelt? "Ik vind het leuk, er staat natuurlijk een leuke vergoeding tegenover en het is belangrijk voor mijn sponsoren om mee te doen." Geen vakantie, maar Down Under darten Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld heeft een ander tijdperk meegemaakt. Toen hij eind jaren negentig de ene titel na de andere won, hoefde je als darter maar een paar toernooien per jaar goed te zijn. "Vroeger gingen we in augustus op vakantie, nu spelen ze twee weken in Australië." "Mensen zeggen altijd dat het geklaag is", vervolgt 'Barney', "maar hallo, je hebt als darter tegenwoordig heel weinig tijd voor andere dingen. Er is geen beginnen aan. Ook de jongens die gewoon een miljoen euro per jaar verdienen. Dan moet je weleens een toernooi overslaan."

Raymond van Barneveld tijdens zijn opkomst - Pro Shots

En dat is precies wat Schot Gary Anderson doet. De tweevoudig wereldkampioen staat zesde op de ranglijst en dat heeft hij met name te danken aan het WK, waar het prijzengeld veel hoger is dan bij andere toernooien. Anderson kiest voor gezin Door het halen van de finale in 2021 en de halve finale een jaar later, pakt de 51-jarige Anderson zo'n smak geld (respectievelijk zo'n 234.000 euro en 117.000 euro), waardoor hij sowieso hoog op de ranking, die over twee jaar gaat, blijft. Van Barneveld: "Gary zei tegen mij: "Ray, het is heel simpel. Ik verdien m'n centjes op het WK, sta er goed voor op de wereldranglijst en wordt uitgenodigd voor de Premier League. Dus ik sla gewoon wat andere toernooien over, om leuke dingen te doen met het gezin"."

Gary Anderson - Pro Shots

Los van de overvolle kalender voor de darters, ligt er nog een gevaar op de loer: een overkill voor de consument. Zo heb je de World Series, de Premier League, de Euro Tours, de Pro Tours en de majors. Geen touw aan vast te knopen Het ene toernooi telt wel mee voor de ranglijst, de ander niet. En veel toernooien lopen ook nog eens door elkaar en eindigen met een finale-avond. Voor een gemiddelde dartsliefhebber is het amper bij te houden. "Er is af en toe geen touw aan vast te knopen wat er wel en niet meetelt voor de ranking." "Dat kan een valkuil zijn", erkent Van Gerwen. "Maar de PDC denkt daar anders over. Ik zeg altijd: de bond is niet eigenwijs, maar ze hebben daar wel een heel sterke eigen mening, haha."

Peter Wright, Fallon Sherrock en Michael van Gerwen promoten het toernooi in New York - Ed Mulholland/PDC

"Ze moeten beginnen met de majors, de belangrijkste toernooien", vervolgt Van Gerwen. "Over de rest moet je goed nadenken. Ik vind bijvoorbeeld The Masters aan het begin van het jaar zo'n nietszeggend toernooi." Ook The Masters is een invitatietoernooi en telt dus niet mee voor de ranking. Van Barneveld sluit zich aan bij de woorden van zijn landgenoot. "Met dat soort toernooien heb ik de meeste moeite. Het gaat om des keizers baard. Voor The Masters, zo vlak na het WK, is niemand gemotiveerd. Ja, leuk voor de bankrekening, maar je maakt er op de ranglijst geen stappen mee." Een onsje minder "Het mag al met al weleens een onsje minder", concludeert Van Barneveld, de huidige nummer 56 van de wereld. "De PDC verdient veel krediet, zeker omdat het is gelukt om in corona alsnog veel door te laten gaan." "Maar al het reizen, voorbereiden en spelen kan je ook killen. Ik heb het zelf allemaal meegemaakt. Stress hoort bij sport, maar is per definitie natuurlijk ongezond."

Van Gerwen over operatie: 'Ben geen gewichtheffer' Een dag na de Premier League Finals in Berlijn wordt Michael van Gerwen geopereerd aan zijn rechterpols. Hij heeft last van het carpaletunnelsyndroom en kampt al enige tijd met een tintelend gevoel in zijn werparm. Na de operatie kan het soms een tijd duren, voordat de kracht weer terugkomt in de pols. Daar is Van Gerwen niet bang voor. "Nee, ik hoef ook geen gewichten te heffen, snap je. Maar ik houd me er nu nog niet mee bezig, dat heeft geen nut. Ik concentreer me nu op het darts."