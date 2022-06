Viroloog Koopmans niet naar festival Oerol om veiligheidsrisico

Viroloog Marion Koopmans gaat niet naar het festival Oerol vanwege een veiligheidsrisico. Avrotros, de omroep die haar had uitgenodigd, zegt dat het besluit is genomen in overleg met de politie.

Koopmans zou naar Terschelling gaan voor een speciale uitzending van het programma Opium waarin zij de hoofdgast zou zijn.

In een tweet schreef Koopmans vanochtend dat ze was uitgenodigd, maar is "gecanceld" na overleg met de politie. "Wetenschapper 2.0", voegde ze eraan toe, begeleid met vier boze emoji's.