Primeur met trajectcontrole op maximumsnelheid bij werkzaamheden op A12

Voor het eerst kunnen automobilisten via trajectcontrole een boete krijgen als ze niet afremmen voor wegwerkzaamheden. Voorheen werd de maximumsnelheid bij trajectcontroles nooit aangepast op werkzaamheden, maar dat is nu wel het geval op de A12 bij de Utrechtse Galecopperbrug.

Bij werk aan de weg wordt de maximumsnelheid altijd verlaagd voor de veiligheid van wegwerkers. Dit wordt soms gecontroleerd met flitsauto's of verplaatsbare flitspalen, maar nooit eerder vierentwintig uur per dag met trajectcontroles.

Landelijk verkeersofficier Achilles Damen vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat het aanleggen van trajectcontroles daarvoor te duur is. Volgens hem deed de kans zich nu wel voor omdat "het traject voor de werkzaamheden toevallig exact hetzelfde is als het meettraject dat al in werking is".

Hogere boetes dan normaal

De controles zijn noodzakelijk omdat automobilisten vaak hun snelheid niet minderen voor werkzaamheden, zegt Damen. "Mensen rijden te hard en dat levert een risico op, voor henzelf maar vooral ook voor de wegwerkers."

Het Openbaar Ministerie beboet het overtreden van de maximumsnelheid bij werk aan de weg hoger dan normale verkeersovertredingen, omdat de veiligheid van wegwerkers op het spel staat. Twintig kilometer te hard rijden in een zone met een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur kost chauffeurs normaal 146 euro. Bij werkzaamheden loopt dit bedrag op tot 187 euro.

Het werk aan de Galecopperbrug zal zeker tot het voorjaar van 2024 duren.

