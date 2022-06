Liverpool legt recordbedrag neer voor Darwin, de spits die Ajax de nek omdraaide

Darwin Núñez, de Benfica-spits die dit seizoen zorgde voor de Champions League-uitschakeling van Ajax, heeft een nieuwe club. Liverpool neemt de Uruguayaan voor 75 miljoen euro over van de Portugese topclub.

De totale transfersom kan met bonusregelingen oplopen tot 100 miljoen euro en daarmee zou hij de duurste aankoop in de historie van Liverpool worden. Op dit moment is dat nog Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk, die in 2017 voor een kleine 85 miljoen euro overkwam van Southampton.

Benfica bevestigde dat het een overeenstemming heeft bereikt met Liverpool. De Engelse club moet de komst van Darwin nog afronden. Op Anfield ligt naar verluidt een zesjarig contract voor hem klaar.

Dodelijkste spits van Europa

Darwin begon zijn loopbaan bij Peñarol uit Uruguay, ging daarna naar het Spaanse Almería en stapte vervolgens voor 24 miljoen euro over naar Benfica. Daar groeide Darwin dit seizoen uit tot een van de dodelijkste spitsen van Europa. In de Portugese competitie werd hij afgelopen seizoen topscorer met 26 doelpunten in 28 duels.

Ook Ajax maakte eerder dit jaar kennis met de spits. Na de 2-2 in het heenduel van de achtste finales van de Champions League, besliste Darwin de return in Amsterdam door het enige doelpunt van de wedstrijd binnen te koppen.

Benfica werd in de volgende ronde uitgeschakeld door Liverpool. Darwin wist in beide duels wel te scoren.