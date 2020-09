Na veel vertraging en speculaties wint Zverev uiteindelijk van Mannarino

Alexander Zverev tijdens zijn partij tegen Adrian Mannarino - EPA

Na veel speculaties en drie uur later dan gepland hebben Alexander Zverev en Adrian Mannarino vrijdagavond hun wedstrijd uit de derde ronde van de US Open gespeeld. De lege baan hield de tenniswereld bezig: de autoriteiten van New York zouden het duel naar verluidt hebben willen verbieden. De verwarring ontstond toen Zverev met ontbloot bovenlijf op de tribune werd gezien met een drankje in zijn hand, terwijl hij op de baan had moeten staan. Zijn broer en televisiecommentator Mischa bracht toen naar buiten dat er moest worden gewacht, omdat de staat New York tegenhield dat Mannarino de baan op zou gaan.

Mannarino behoort tot een groep van elf spelers die in de buurt van Benoît Paire zijn geweest, de Franse tennisser die in New York positief testte op het coronavirus en vervolgens uit het speelschema werd gehaald. Sindsdien won Mannarino twee ronden en nu opeens zou hij ook een speelverbod krijgen. Opperste staat van paraatheid om fout bericht Naar verluidt was de staat New York in alle staten toen sportzender ESPN meldde dat Kirsten Flipkens op het vliegveld was gezien. De Belgische tennisster behoort ook tot de 'elf van Paire' en die spelers moeten tot 11 september op hun hotelkamer blijven. Toen Flipkens via Twitter het bericht echter ontkrachtte ('ik wou dat ik op het vliegveld was'), werd het duel tussen Mannarino en Zverev weer ingepland. De Fransman deed de warming-up noodgedwongen op zijn hotelkamer.

Drie uur later dan gepland, kwamen Zverev en Mannarino alsnog de baan op. De Duitse tennisser, die als vijfde is geplaatst in New York, moest even op gang komen na de gedwongen pauze. Hij verloor de eerste set na 26 afzwaaiers. Daarna vond Zverev steeds vaker een antwoord op het aanvallende spel van Mannarino en won uiteindelijk in vier sets: 6-7 (4), 6-4, 6-2, 6-2.

Adrian Mannarino op de baan in US Open - Pro Shots

Ondertussen bereikte David Goffin voor het vierde achtereenvolgende jaar de laatste zestien in New York. Verder dan dat kwam de Belgische nummer tien van de wereld echter nooit in New York. Bij alle andere grandslamtoernooien was hij al wel een keer kwartfinalist. De Canadees Denis Shapovalov versloeg de Amerikaan Taylor Fritz met 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (5), 6-2 en staat voor het eerst in de vierde ronde in New York. Fritz kan zichzelf voor zijn kop slaan: hij stond in de vierde set 5-2 voor. Ook de Spanjaarden Pablo Carreno en Alejandro Davidovich haalden de vierde ronde, net als de Australiër Jordan Thompson.