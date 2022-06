ING schaft negatieve rente voor vermogende klanten af

ING verhoogt de spaarrente voor vermogende klanten. Op dit moment is de rente voor klanten die meer dan een ton op hun rekening hebben staan bij die bank negatief: - 0,5 procent. Vanaf 1 oktober wordt die rente nul procent. Daarmee vervalt de negatieve rente.

Dat betekent dat die klanten geen rente meer hoeven te betalen om hun spaargeld op de bank te laten staan. Voor klanten met minder dan een ton op de rekening blijft de rente nul procent. Voor hen verandert niks.

Renteverhoging

Eind vorige week maakte de Rabobank bekend dat de rente voor vermogende spaarders iets minder negatief zou worden. Ook daar is de rente voor klanten met meer dan een ton op de rekening nu -0,5 procent. Vanaf augustus wordt dat -0,25 procent.

ABN Amro laat weten nog niets te kunnen zeggen over eventuele aanstaande renteverhogingen.

De stap volgde op de aankondiging van de Europese Centrale Bank (ECB) dat de rente die banken moeten betalen om geld te stallen bij de ECB in juli omhoog gaat. Nu is die rente -0,5 procent, en die wordt in juli -0,25 procent. Het wordt de eerste renteverhoging in 11 jaar tijd.