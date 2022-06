'Criminelen gebruiken vakantiepark voor grootschalig witwassen'

De georganiseerde misdaad wast op grote schaal geld wit via vakantieparken. Dat staat volgens De Telegraaf in een rapport van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Oost-Nederland. Het centrum doet voor de overheid onderzoek naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit.

Volgens de krant hebben criminelen op vakantieparken vrij spel, omdat gemeenten vaak niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. En daarnaast zouden lokale bestuurders vooral naar de voordelen van toerisme kijken.

In het rapport staat dat criminelen geld witwassen via het kopen van recreatiewoningen en volledige vakantieparken. Ook wordt er witgewassen door bijvoorbeeld renovatie, verhuur of de doorverkoop van vakantiehuizen.

'Simpele wijze'

Burgemeester Marcouch van Arnhem, die voorzitter is van het expertisecentrum in Oost-Nederland, maakt zich zorgen over de relatief simpele wijze waarop de georganiseerde misdaad via vakantieparken geld kan witwassen. "Vakantieparken kennen een enorme dynamiek en vormen een ideaal object voor criminelen, die soms ook zelf parken runnen", zegt Marcouch.

Aanleiding voor het onderzoek naar de vakantieparken waren signalen over investeringen door criminelen. De Arnhemse burgemeester denkt dat niet alleen vakantieparken in zijn regio hier last van hebben en pleit voor een landelijke aanpak.