Wekdienst 13/6: DNB presenteert cijfers over economie • Opnieuw minder treinen

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Nederlandsche Bank komt met cijfers en verwachtingen over de Nederlandse economie. De bank publiceert zulke economische ramingen ieder halfjaar. Bij de cijfers van vandaag staat vooral de vraag centraal wat de gevolgen zijn van de hoge inflatie.

Op de A12 bij Utrecht beginnen onderhoudswerkzaamheden aan de Galecopperbrug, de op een na drukste verkeersbrug van Nederland. Het onderhoud duurt tot begin 2024. De brug blijft grotendeels open, maar Rijkswaterstaat verwacht wel hinder. Ook geldt gedurende de werkzaamheden een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur op de rijbanen richting Arnhem.

Sommige middelbare scholieren beginnen vandaag aan het tweede tijdvak van hun eindexamen. Het gaat vooral om leerlingen die een herkansing moeten doen om te slagen, maar er zijn ook scholieren die er vanwege corona voor hebben gekozen om hun examens te spreiden over het eerste en tweede tijdvak.

De 'tienminutentrein' op het traject Nijmegen-Arnhem-Utrecht-Schiphol-Rotterdam rijdt vanaf vandaag nog maar elk kwartier. De NS heeft niet genoeg personeel om de trein, die sinds vorig jaar iedere tien minuten gaat, zes keer per uur te laten rijden.

Wat heb je gemist?

Democraten en Republikeinen hebben in het Amerikaanse Congres afspraken gemaakt over de eerste significante wapenwet sinds 1994: er komen meer controles voor jonge wapenkopers, wapens kunnen makkelijker worden afgenomen van verwarde of mogelijk gewelddadige eigenaars en er komt meer geld voor suïcidepreventie en schoolbewaking.

President Biden noemt het een belangrijke stap in de juiste richting, maar zei ook ook dat er "niet alles bereikt is wat ik noodzakelijk acht". De Democraten wilden na aanslagen in een supermarkt in Buffalo en een school in Texas ook graag een verbod op semi-automatische wapens als de AR-15, zeker voor jongeren. Daar gingen de Republikeinen niet in mee.

Ander nieuws uit de nacht:

Eigendommen van vermiste journalist teruggevonden in Amazonewoud: In het Braziliaanse Amazone-oerwoud zijn kleding met een ID-bewijs en een rugzak gevonden van de vermiste Britse journalist Dom Philips en zijn Braziliaanse reisgezel.

Politieke crisis in Irak verergert: parlementsleden grootste partij vertrekken: Leden van de partij van de invloedrijke geestelijke Sadr stappen op uit protest tegen de politieke patstelling in het land.

Máxima naar West-Afrika voor eerste VN-reis sinds pandemie: Als speciale VN-pleitbezorger voor inclusieve financiering bezoekt de koningin Ivoorkust en Senegal.

En dan nog even dit:

In Amsterdam Geuzenveld is een voetbalpleintje officieel vernoemd naar Abdelhak Nouri. Het voormalig voetbaltalent van Ajax krijgt daarmee een eigen plek in de wijk waar hij woont en door zijn familie wordt verzorgd. Nouri kreeg vijf jaar geleden een hartstilstand tijdens een wedstrijd. Hij liep hersenschade op en zal nooit meer kunnen voetballen.

Na de opening begon er een voetbaltoernooi voor de jeugd. Jonge Nouri-fans zijn enthousiast over het pleintje: