Is de rug van Hamilton echt beschadigd of speelt Mercedes een spelletje?

Lewis Hamilton leek zondagmiddag wel een bejaarde toen hij uit zijn auto klom. De zevenvoudig wereldkampioen had zoveel pijn geleden tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, dat hij zich nauwelijks nog goed kon bewegen. Zijn verdienstelijke vierde plaats in de door Max Verstappen gewonnen race kon die pijn geenszins verlichten.

Lewis Hamilton struggling to get out of his car after the #GPAzerbaijan in Baku. #F1 pic.twitter.com/ToBC0U2BEh

Van alle auto's in de Formule 1 heeft Mercedes het meeste last van 'porpoising', oftewel het stuiteren van de auto's over het asfalt. Het is dit jaar een van de meest gehoorde termen in de koningsklasse van de autosport. Door de reglementswijzigingen van afgelopen winter hebben enkele teams last van dat stuiteren, omdat de luchtstroom onder de auto heel anders is dan voorheen.

Hamilton bad dat de race snel voorbij was

In Bakoe was de porpoising nog heftiger dan op andere banen. In de hoofdstad van Azerbeidzjan wordt geracet op een stratencircuit, dat veel hobbeliger is dan een regulier circuit.

"Tijdens de race was ik alleen maar aan het bidden dat het snel voorbij was", zei Hamilton toen hij zich uiteindelijk uit zijn bolide had geworsteld. "Ik kan de pijn nauwelijks beschrijven. Dit was mijn zwaarste race ooit."

Eerder vertelde Hamilton al dat hij fysiotherapie en accupunctuur gebruikt om zijn rugpijn te verlichten. "En ik doe nu ook aan cryotherapie, dat is echt ijskoud. Het is gewoon mijn tanden op elkaar zetten en proberen het vol te houden."