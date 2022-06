Politieke crisis in Irak verergert: parlementsleden grootste partij vertrekken

Leden van de grootste partij in het Iraakse parlement hebben hun ontslag ingediend uit protest tegen de politieke patstelling in het land. Ze gaven gehoor aan een oproep van hun partijleider, de invloedrijke geestelijke Moqtada al-Sadr.

De partij van Sadr werd bij de verkiezingen in oktober de grootste partij in het parlement met 73 van de 329 zetels. Door een coalitie te vormen met een soennitische en een Koerdische partij leek de weg vrij voor een regering, maar een rivaliserende sjiitische partij houdt dat al maanden tegen.

Sadr, die beschikt over een trouwe achterban, is kritisch over zowel de bemoeienis van de VS in het land, als die van Iran. Zijn sjiitische rivalen in het parlement worden juist gesteund door het buurland. Zij verloren bij de laatste verkiezingen twee derde van hun zetels in het parlement, maar weigeren dat resultaat te accepteren.

Angst voor geweld

De impasse verergert de crisis in het land. Irak heeft al jaren te kampen met voedseltekorten en elektriciteitsuitval, die door een droogte en de oorlog in Oekraïne nog eens verergeren.

De Nederlandse VN-gezant Hennis-Plasschaert waarschuwde de ruziënde politici vorige maand nog dat de crisis zou kunnen ontaarden in gewelddadige straatprotesten, zoals het land in 2019 ook zag. Ze riep hen op het landsbelang boven kortzichtig eigenbelang te plaatsen.

Correspondent Daisy Mohr maakte vorige jaar deze reportage over jonge politici in het land: