Ook CBS heeft nu een coronadashboard: hoe gaat het met ons in deze tijd?

Sinds maart zien we dag in, dag uit allerlei grafieken over het coronavirus: hoeveel positieve testen waren er, hoeveel ziekenhuisopnames, enzovoorts. In juni kwam de Rijksoverheid met het coronadashboard om al die grafieken bij elkaar te zetten.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt vandaag met een eigen, ander dashboard: het Dashboard Welvaart in coronatijd. Daarop moet je in een paar oogopslagen kunnen zien hoe het verder met Nederland gaat in deze coronatijd.

Op basis van allerlei week-, maand- en kwartaalcijfers wil het CBS laten zien wat de impact van de crisis is op de samenleving en onszelf. Bijvoorbeeld: dat we ons in het tweede kwartaal van dit jaar iets gezonder voelden dan in voorgaande jaren. En dat in april en mei maar half zoveel huwelijken en partnerschappen zijn afgesloten als een jaar eerder. In die maanden waren er ook veel minder woninginbraken dan een jaar eerder.

Onverstoorbare woningmarkt

Verder constateert het CBS onder meer dat de woningmarkt vooralsnog onverstoorbaar is. "De prijzen blijven stijgen en het aantal transacties blijft op een vergelijkbaar niveau." Tegelijkertijd kregen het consumentenvertrouwen en het producentenvertrouwen historische klappen. De komende maanden wordt het dashboard van het CBS steeds verder uitgebreid.