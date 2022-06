Actrice uit de kast na persvragen, Australische krant door het stof

In Australië is ophef ontstaan over de manier waarop actrice Rebel Wilson uit de kast is gekomen. Ze maakte vorige week bekend een relatie met een vrouw te hebben, naar nu blijkt nadat een krant haar vragen had gesteld over haar partner.

"Ik dacht dat ik op zoek was naar een Disneyprins, maar wat ik al die tijd nodig had was misschien een Disneyprinses", schreef Wilson bij een foto van haar en haar nieuwe liefde, de Amerikaanse Ramona Agruma. De 42-jarige actrice, bekend uit films als Pitch Perfect en Bridesmaids, had eerder nog een relatie met een Amerikaanse biererfgenaam.