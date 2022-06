Tweede seizoen razend populaire Squid Game op komst

De Koreaanse Netflix-hit Squid Game krijgt een vervolg. Regisseur Hwang Dong-hyuk kondigt in een korte verklaring aan dat er een tweede seizoen wordt opgenomen, maar verklapte nog niet wanneer die te zien zal zijn.

"Gi-hun keert terug, de Front Man keert terug, de netjes geklede man met het spelletje ddakji misschien ook", schreef Hwang over de hoofdrolspeler, de gemaskerde schurk en diens vertegenwoordiger die met een behendigheidsspel deelnemers zoekt voor dodelijke afvalrace.

Hwang kondigt daarnaast de komst aan van Cheol-su, "het vriendje van Young-hee". Die robot uit een bloederig spelletje Annamaria koekoek werd wereldwijd het boegbeeld van de serie.

Best bekeken

Twaalf jaar deed Hwang erover om Squid Game geproduceerd te krijgen. In de serie strijden arme Koreanen in een reeks kinderspelletjes op leven en dood om een groot geldbedrag. In zijn persbericht merkt Hwang op dat de serie maar twaalf dagen nodig had om de best bekeken Netflix-serie ooit te worden.

Squid Game leidde tot rages wereldwijd van de Koreaanse spelletjes die voorbijkwamen en inspireerde vele memes en cosplay-outfits. De 77-jarige O Yeong-su won een Golden Globe voor zijn complexe bijrol als speler 001. Daarnaast prezen critici de slimme manier waarop de serie reële problemen als inkomensongelijkheid aansneed.

Kritiek was er dat veel kinderen de bloederige serie bekeken: