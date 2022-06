Spanje neemt kop over van Portugal, dat zonder Ronaldo verliest van Zwitserland

Spanje heeft de koppositie in groep 2 van de hoogste divisie in de Nations League overgenomen van Portugal. Waar de Spanjaarden met 2-0 wonnen van Tsjechië, ging Portugal zonder Cristiano Ronaldo met 1-0 onderuit in Zwitserland.

In Praag speelden de Spanjaarden begin deze maand nog moeizaam met 2-2 gelijk tegen Tsjechië. In het warme Málaga ontsnapte La Roja in de chaotische openingsfase aan een achterstand. FC Twente-aanvaller Václav Cerný en Jan Kuchta namen het doel van Spanje onder vuur, maar beide keren redde doelman Unai Simón bekwaam.

'Gavi, Gavi, Gavi'

Op aangeven van Marco Asensio zette Carlos Soler Spanje op 1-0. De middenvelder van Valencia was ook nog dicht bij de 2-0. Na rust was Spanje een stuk sterker dan Tsjechië en met de invalbeurt van de 17-jarige Gavi nam het overwicht toe en werd het publiek alleen maar enthousiaster.

"Gavi, Gavi, Gavi", schalde door het Estadio La Rosaleda voor het 17-jarige supertalent van FC Barcelona, afkomstig uit Andalusië. Met zijn goal in Praag werd Gavi de jongste doelpuntenaker ooit voor Spanje en ook in het afgelopen duel met de Zwitsers (0-1 winst) was hij de Spaanse smaakmaker.