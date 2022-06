Volleyballers sluiten eerste Nations League-week af met simpele zege op Australië

Pas halverwege de set, op 16-15, begon Oranje uit te lopen. Net als tegen Iran sloegen aanvoerder Nimir Abdelaziz en Fabian Plak de nodige punten binnen en ook blokkerend stond het goed. Australië had moeite de bal op de grond te krijgen. Nederland kreeg op 24-19 de eerste setpoints en op de tweede was het raak, dankzij een foutservice van de Australiërs.

Met dezelfde basisopstelling als afgelopen vrijdag, toen Iran in drie sets werd verslagen, begon Nederland aan het laatste duel van de eerste speelweek. De Australiërs bleven, mede dankzij harde services van Lorenzo Pope, knap bij in de eerste set.

In set twee was de spanning ver te zoeken. Nederland pakte snel de voorsprong en bouwde die flink uit. Setwinst kwam geen moment in gevaar en met 25-15 kwam Oranje op een 2-0 voorsprong. In de derde set gaf Australië weer iets meer tegengas, maar met 25-23 won Oranje de wedstrijd alsnog in drie sets.

Tweede deelname

De Nederlandse mannen doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar maakte Oranje zijn debuut in de landencompetitie, die in 2018 de World League verving en waar de zestien beste landen ter wereld aan meedoen.

Toen kwam Nederland in totaal tot drie overwinningen en eindigde het op de veertiende plaats.

Op 21 juni hervat Nederland de Nations League met een wedstrijd tegen Slovenië. In diezelfde week treft Oranje ook olympisch kampioen Frankrijk, Duitsland en Argentinië, de nummer drie van de afgelopen Spelen.