Prognose: Macron grootste in Franse parlement, absolute meerderheid onzeker

De partij van president Emmanuel Macron, die samenwerkt met twee kleinere partijen, is als grootste uit de bus gekomen bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Nog onduidelijk is of hij op een absolute meerderheid kan rekenen. Macrons blok Ensemble weet zich vooralsnog verzekerd van meer zetels dan de grootste concurrent, een coalitie van vijf linkse partijen die hun krachten hebben gebundeld in de 'Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie' (Nupes). Dat blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Ipsos. Ensemble, waarin Macrons partij Renaissance verreweg de grootste is, krijgt naar verwachting 255 tot 295 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Voor het linkse Nupes zijn dit er 150 tot 190. In percentages gerekend kregen beide blokken overigens ongeveer evenveel stemmen: iets meer dan 25 procent. Daarna volgt Marine le Pens Rassemblement National met 19 procent. Absolute meerderheid? Macrons partij, die tot vorige maand La République en Marche heette, haalde bij de vorige verkiezingen in 2017 meer dan 300 zetels. Dat is dus meer dan de absolute meerderheid van minimaal 289. Door 'weglopers' was dat aantal sindsdien afgenomen tot 266. Op basis van de prognoses heeft de onlangs herkozen Macron nu nog zicht op een nieuwe absolute meerderheid, maar zeker is dat niet. Over een week gaan de Fransen opnieuw naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde in districten waar nog geen duidelijke winnaar is.

Correspondent Frank Renout: "Dat Macrons partij de grootste wordt, staat bijna vast. Het is een belangrijke overwinning voor hemzelf, maar de tweede ronde wordt spannend. Hij wil natuurlijk het liefst de absolute meerderheid hebben. Nupes heeft het goed gedaan. Met maar de helft van de stemgerechtigden die stemde, was dit een recordlage opkomst."

Premier Élisabeth Borne gaat aan kop in het district Calvados (in Normandië). Daar neemt ze het in de tweede ronde op tegen de kandidaat van Nupes. De rechts-radicale Eric Zemmour, die dit jaar presidentskandidaat was, werd uitgeschakeld in Var (in het zuiden van Frankrijk). Mogelijk haalt zijn partij geen enkele zetel in de Assemblée.

🔴 🗳️ #Legislatives2022



👉 La majorité présidentielle et la #Nupes au coude-à-coude avec 25,2 % des voix



👉 Le RN cumule 18,9 %



Les autres scores à voir juste ici ⤵️ pic.twitter.com/uRH5lcsXqc — Info France 2 (@infofrance2) June 12, 2022