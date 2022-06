Eerste prognose: alliantie Macron wordt grootste in Franse parlement

Over een week gaan de Fransen opnieuw naar de stembus voor de tweede en beslissende ronde in districten waar nog geen duidelijke winnaar is.

Macrons partij, die tot vorige maand La République en Marche heette, haalde bij de vorige verkiezingen in 2017 meer dan 300 zetels. Door 'weglopers' was dat aantal sindsdien afgenomen tot 266.

Ensemble, waarin Macrons partij Renaissance verreweg de grootste is, krijgt naar verwachting 255 tot 295 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Voor het linkse Nupes zijn dit er 150 tot 190.

De partij van president Emmanuel Macron, die samenwerkt met twee kleinere partijen, is als winnaar uit de bus gekomen bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Nog onduidelijk is of hij op een absolute meerderheid kan rekenen.

"Dat Macrons partij de grootste wordt, staat bijna vast. Het is een belangrijke overwinning voor hemzelf, maar de tweede ronde wordt spannend. Hij wil natuurlijk het liefst de absolute meerderheid hebben. Nupes heeft het goed gedaan. Met maar de helft van de stemgerechtigden die stemde, was dit een recordlage opkomst."

Het Franse kiesstelsel

Frankrijk is opgedeeld in 577 kiesdistricten. In elk district zijn er verkiezingen voor lokale parlementskandidaten. Alleen de winnaar in elk district komt in het parlement.

In theorie kan een partij dus overal als tweede eindigen en met nul zetels in het parlement eindigen. Het systeem werkt in het voordeel van grote partijen.

In districten waar geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, volgt bovendien een tweede ronde. Alleen de grootste partijen uit de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde. De afvallers uit de eerste ronde kunnen hun kiezers oproepen om bij de tweede ronde op een specifieke andere kandidaat te stemmen.

Dat systeem werkt in het voordeel van Macron. Kleine en gematigd linkse en rechtse partijen zullen eerder hém steunen dan Nupes in de tweede ronde. De linkse coalitie is in de ogen van velen te radicaal.