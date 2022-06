Noorse superspits Haaland velt buurland Zweden voor tweede keer in een week

Dankzij Erling Haaland heeft Noorwegen de Zweedse buren voor de tweede keer in een week verslagen in de Nations League. De nieuwe aanwinst van Manchester City maakte zondag in Oslo (3-2 winst) evenals vorige week in Solna (2-1 winst) twee doelpunten.

Op aangeven van Fredrik André Bjørkan kopte Haaland de Noren in de elfde minuut op voorsprong. Na een lichte overtreding van de Zweedse keeper Robin Olsen op Alexander Sørloth kreeg Noorwegen in de tweede helft een strafschop.

Haaland schoot de penalty overtuigend binnen en maakte daarmee zijn 20ste doelpunt in 21 wedstrijden voor zijn land. Op 21-jarige leeftijd is hij de tiende Noorse international met 20 of meer doelpunten voor zijn land.