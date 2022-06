BMX'ster Smulders worstelt met 'innerlijke ik' en wordt weer geklopt op thuisbaan

BMX'ster Smulders weer geklopt door Claessens: 'Had wat last van innerlijke ik' - NOS

Judy Baauw, Merel Smulders en Manon Veenstra waren zaterdag nog finalisten, maar strandden nu in de halve finales. Laura Smulders, die al 25 wereldbekerzeges op haar naam heeft en tot zaterdag vijf wedstrijden op rij had gewonnen, plaatste zich wel.

De finale leek vervolgens een kopie van zaterdag. Ook nu had Smulders op haar thuisbaan de beste start, maar ze moest voor de eerste bocht al de Europees kampioene voorlaten.

De Zwitserse Claessens reed daarna soeverein naar de zege. De Britse wereldkampioene Bethany Shriever, die gisteren bleef steken in de halve finales, herstelde zich zondag met de derde plek.

Examens en innerlijke ik

"Volgende week heb ik examens, dus ik had niet verwacht dat ik kon winnen", jubelde de 21-jarige Claessens uit het Franstalige gedeelte van Zwitserland. Ze zit in het tweede jaar van de driejarige opleiding cultuurwetenschappen. "En nu win ik alweer. Ik ben echt superblij."

Smulders had zelf een opmerkelijke verklaring. "Ik had vandaag last van mijn innerlijke ik, zeg maar", aldus Smulders. "Dat kostte wel een hoop energie." Toch kon ze niet ontevreden zijn met twee tweede plaatsen dit weekend. "Dat is supergoed natuurlijk. Ik sta nog steeds dik bovenaan in de overall ranking. Het gaat heel constant eigenlijk."