Jakobsen toont Tour-vorm door topsprinters te kloppen in Elfstedenronde

De massasprint in Brugge verliep nogal chaotisch. QuickStep-renner Florian Sénéchal wilde de sprint aantrekken voor Jakobsen, maar de lead-out werd door niemand gevolgd. Jakobsen moest daardoor vroeg van kop af aangaan en hield Ewan een half wiel achter zich.

Jakobsen krijgt voorkeur boven Cavendish

Bij QuickStep-Alpha Vinyl krijgt de 25-jarige Jakobsen dit jaar de voorkeur boven oudgediende Mark Cavendish in de Tour-selectie. De Brit won vorig jaar nog vier massasprints in Frankrijk en nam de groene trui mee naar huis.

Jakobsen liet dit jaar zien in betere vorm te verkeren dan zijn ploeggenoot. Eerder won hij al twee etappes in de Ronde van Hongarije, de Ronde van Valencia en de Ronde van Algarve en een etappe in Parijs-Nice. Ook schreef hij de semi-klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne op zijn naam.