Nieuwe status Van Rijthoven na sensatie in Rosmalen: 'Talkshows komen eraan'

"Talkshows komen eraan, de media komt op me af. Allemaal dingen die hartstikke nieuw voor me zijn." Tim van Rijthoven is na zijn sensationele titel op het gras van Rosmalen en zijn overwinning op wereldtopper Daniil Medvedev ineens een bekende Nederlander. Dat de media nieuw voor hem is, is niet gek als je bedenkt dat Van Rijthoven voor het toernooi 205de van de wereld was. Nu heeft hij door zijn droomweek de magische tophonderd in het vizier; hij stijgt naar plaats 106. Van Rijthoven is de eerste Nederlander sinds Robin Haase in 2012 die een ATP-toernooi wint. Hij versloeg deze week de nummer veertien van de wereld (Taylor Fritz), de nummer negen (Félix Auger-Aliassime) en dus ook Medvedev, die vanaf maandag de nummer één van de wereld is. En dus staat de 25-jarige Brabander vol in de schijnwerpers. "Ik heb een ATP-titel op zak. Ik kan het zelf nog niet bevatten."

Tim van Rijthoven - Oranje Pictures

Van Rijthoven weet wel waarom hij zo kon verrassen in de finale: "Ik ging redelijk relaxed de baan op, want ik heb niks te verliezen tegen Medvedev. Dat ik dan fantastisch spel aflever, komt mede door die houding." "Ik was dit toernooi wel vaker niet onder de indruk van toppers. In rally's doen ze niet veel bijzondere dingen. Dan krijg ik ruimte en tijd om zelf wel het spel te maken en klappen uit te delen. Dat deed ik in de finale weer." Medvedev onder indruk van Van Rijthoven Van Rijthoven: "Ik speelde goed. Medvedev zei na de wedstrijd dat ik te goed was vandaag. Hij kon er geen antwoord op vinden, hij vond mijn slices irritant. Als ze lager kwamen, kwam hij er moeilijk onder. Daarentegen, als ik een forehand kreeg deelde ik uit. Ik speelde goed naar voren naar het net. Ik heb eigenlijk de perfecte wedstrijd gespeeld."

Dat de aandacht nu groter is dan voorheen, merkt Van Rijthoven goed: "Er komt veel op me af, ik moet het tijd geven om te laten bezinken. Maar ik hoop dat dat vanavond na een lekker drankje en een hapje wel gebeurt. Vooral de media komt op me af, talkshows komen er al aan. Allemaal dingen die hartstikke nieuw voor me zijn." Van Rijthoven blijft nuchter onder de aandacht, maar ziet ook het unieke aan zijn prestatie: "Ik zie wel hoe ik daar onder ga zijn, want het hoort erbij. Toen ik hoorde dat het negentien jaar geleden was dat de laatste Nederlander hier won, Sjeng Schalken in 2003, besefte ik wel dat ik geschiedenis geschreven heb." En nu? Komende week staat Van Rijthoven ingeschreven bij een challengertoernooi in het Britse Ilkley. Of hij daadwerkelijk weer een niveautje lager gaat spelen, dat moet blijken. Een week later staat het kwalificatietoernooi voor Wimbledon op het programma.