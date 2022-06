Twee zwaargewonden bij ongeluk op Afsluitdijk, weg richting Friesland dicht

Bij een ongeluk op de Afsluitdijk zijn vanmiddag twee mensen ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand. Er waren vier voertuigen bij betrokken.

Volgens de politie was het een kop-staartbotsing, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. Behalve de twee zwaargewonde slachtoffers raakten twee anderen lichter gewond. Ook zij zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Er waren twee traumahelikopters ter plaatse.

De Afsluitdijk is vanwege het ongeluk afgesloten in de richting van Friesland. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot 20.00 uur dicht is. Verkeer richting Friesland kan omrijden via de A6 of de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad.