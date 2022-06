Twee doden en twee gewonden bij ongeluk op Afsluitdijk

Bij een ongeluk op de Afsluitdijk zijn vanmiddag een man en een vrouw om het leven gekomen. De twee slachtoffers zijn in een ziekenhuis bezweken aan hun verwondingen. Twee andere betrokkenen bij het ongeluk raakten gewond.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand. Er waren vier voertuigen bij betrokken. Twee traumahelikopters zijn ingezet om de slachtoffers te vervoeren.

Volgens de politie was het een kop-staartbotsing, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is. Het team Forensische Opsporing Verkeer van de politie doet daar onderzoek naar, onder meer door getuigen te horen.

De Afsluitdijk was vanwege het ongeluk enkele uren afgesloten in de richting van Friesland. Inmiddels is een deel van de weg weer vrijgegeven: automobilisten kunnen over de vluchtstrook rijden. Ze staan nog wel in de file.