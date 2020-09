Lodeweges krijgt de felicitaties van Koeman: 'Goede tweede helft'

Lodeweges heeft al een appje van Koeman: 'Goede tweede helft' - NOS

De 1-0 overwinning op Polen zat nog maar net in de tas en interim-bondscoach Dwight Lodeweges had al een bericht uit Barcelona. "Ronald Koeman feliciteerde me. Hij vond het een bijzonder goede tweede helft. Dus dankjewel, Ronald!" Lodeweges deed ontspannen zijn verhaal na de zuinige winst in de Johan Cruijff Arena. "Polen zakt erg ver terug en dan is het hartstikke moeilijk voetballen. Dan merk je dat bepaalde dingen nog roestig zijn", sprak de 62-jarige coach. "Dat komt ook omdat we negen maanden geleden voor het laatst bij elkaar waren. Maar al met al ben ik tevreden, hoor. Dit was wel een leuk avondje zo." Bekijk hieronder de reacties van Virgil van Dijk, Hans Hateboer en Memphis Depay na de zege op Polen.

Aanvoerder Virgil van Dijk zag Nederland een volwassen zege boeken. "Het was vooraf moeilijk om te zeggen hoe we ervoor stonden. Er zijn jongens bij die nog geen minuut in de benen hebben. Dit is een professionele winst." En over Lodeweges: "Hij heeft het respect en doet het uitstekend. Hij doet wat hij daarvoor ook deed. Het is prettig werken met hem en dat weet iedereen hier bij Oranje."

