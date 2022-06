Motocrosser Gajser loopt met zege in Duitsland verder uit in WK-klassement

Motocrosser Tim Gajser heeft de grand prix van Duitsland op zijn naam geschreven. De Nederlanders in de MXGP-klasse eindigden in beide manches niet op het podium.

De spanning in het WK-klassement is ver te zoeken. De voorsprong van Gajser bedroeg voorafgaand aan de elfde GP al bijna honderd punten en dan viel voorafgaand aan de eerste manche in Duitsland ook nog de nummer twee van het klassement Maxime Renaux uit. In de kwalificatie kwam hij hard ten val, met onder meer vier gebroken ruggenwervels tot gevolg.

Vorm is terug

Ondanks zijn reusachtige voorsprong in het klassement, is Gajser zeker niet onverslaanbaar dit seizoen. De 25-jarige Sloveen, die al zes van de tien grands prix had gewonnen, wist de afgelopen drie GP's geen manche te winnen. In Duitsland hervond hij zijn vorm en racete hij onbedreigd naar de winst in de eerste manche.