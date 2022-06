Een medewerker van de brandweer is vanmiddag gewond geraakt toen een brandweerwagen kantelde op een rotonde bij het Zuid-Hollandse Brielle.

Volgens de regionale omroep Rijnmond was de wagen op weg vanwege een melding. Er zaten zes brandweerlieden in de wagen. De andere vijf bleven ongedeerd. De gewonde is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is onduidelijk.