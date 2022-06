Stoltenberg: Turkse bezwaren NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland legitiem

De zorgen die Turkije heeft over het lidmaatschap van Finland en Zweden van de NAVO zijn gerechtvaardigd, vindt NAVO-chef Stoltenberg. "Dit zijn legitieme zorgen. Dit gaat over terrorisme, over wapenexporten", zei de secretaris-generaal op een gezamenlijke persconferentie met de Finse president Niinistö.

De twee landen hebben vorige maand hun lidmaatschapsaanvraag ingediend, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Maar de Turkse president Erdogan wil ze niet bij het militaire bondgenootschap hebben, omdat ze volgens hem Koerdische milities als de PKK en YPG steunen.

Stoltenberg zei dat Turkije een belangrijke bondgenoot is vanwege de strategische ligging aan de Zwarte Zee tussen Europa en het Midden-Oosten. Ook verwees hij naar de Turkse steun aan Oekraïne sinds de inval van de Russische troepen. Stoltenberg en Niinistö zeiden op de persconferentie dat de gesprekken met Turkije doorgaan, maar meldden niet of er vooruitgang wordt geboekt.

Vorige maand zei Stoltenberg dat hij wil proberen de Turkse zorgen weg te nemen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zal lukken", zei hij toen.