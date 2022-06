Machtsvertoon Jumbo-Visma richting Tour: Roglic wint Dauphiné, Vingegaard slotrit

Primoz Roglic heeft voor het eerst in zijn carrière het Critérium du Dauphiné gewonnen. Ploeggenoot Jonas Vingegaard, de nummer twee van het klassement, maakte het Jumbo-Visma-feestje compleet door in de loodzware slotetappe als ritwinnaar over de streep te komen.

Op de derde etappe na, was de leiderstrui elke dag in het bezit van een renner van de Nederlandse ploeg. Wout van Aert won twee etappes en droeg het gele leiderstricot vijf dagen. Zaterdag droeg hij het over aan ploeggenoot Roglic, die de eindzege over de streep trok in de slotrit naar Plateau de Salaison.

Voorbode voor de Tour?

Het Critérium du Dauphiné is een voorbereidingskoers op de Tour de France, die 1 juli van start gaat. Of de eindzege van Roglic een voorbode is voor een goede Ronde van Frankrijk, is nog maar de vraag. Jarenlang was de kans groot dat de winnaar van de Dauphiné ook de Tour de France op zijn naam schreef.

In 2012 deed Bradley Wiggins dat, in 2013, 2015 en 2016 lukte het Chris Froome en in 2018 was Geraint Thomas in beide koersen de sterkste. Na Thomas lukte het echter niemand meer.